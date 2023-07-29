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        Gaziantep'te sahte alkol operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 15:03
        Gaziantep'te sahte alkol operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 75 litre sahte dökme alkol ve 25 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sahte alkol satanlara yönelik kent merkezi ve Nizip ilçesinde 5 iş yeri ve 1 depoya operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 75 litre sahte dökme alkol ve 25 litre etil alkol ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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