Gaziantep'te cinayet şüphelisi yakalandı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesindeki Yeditepe Mahallesi'nde şüphelendikleri kişiyi durdurdu.
Ekipler, sahte kimlik gösterdiği anlaşılan ve üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelinin 13 Temmuz'da Nizip ilçesinde Ö.D'yi öldürdüğü gerekçesiyle arandığı tespit edildi.