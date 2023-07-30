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        Gaziantep'te cenaze törenindeki silahla kavgada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 15:14
        Gaziantep'te cenaze törenindeki silahla kavgada 5 kişi yaralandı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde cenaze töreninde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Akın B. (28), Mezarlık Camisi'nde bir yakınının cenaze töreninde karşılaştığı husumetli kişiyle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Akın B. pompalı tüfekle husumetli olduğu kişiye ateş etti.

        Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle törendeki Bahar B, Halil C, Nimet S, Fatih B. ve Cuma B. yaralandı.

        Yaralılar ilçe ve kentteki hastanelere kaldırılırken Halil C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay yerinden kaçan saldırgan Akın B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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