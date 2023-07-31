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        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Çetin, basın mensuplarıyla buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 11:16
        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Çetin, basın mensuplarıyla buluştu

        GAZİANTEP (AA) - AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Çetin, Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen programdaki konuşmasında, yönetim kurulu ve başkan yardımlarını kentin her kesimi kucaklayabilecek şekilde belirlediklerini söyledi.

        Yerel seçimler için çalmadık kapı ve sıkılmadık el bırakmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

        "Aziz milletimize, Gazi şehrimize açık, şeffaf ve iş birliğine dayalı bir siyaset anlayışıyla birlikte hareket edeceğiz. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımızın önderliğinde ve sizlerin desteği ve katkılarıyla Türkiye yüzyılına yakışan bir Gaziantep'i her beraber inşa edeceğiz. Önümüzdeki yerel seçimler çok önemli. Bu hafta itibarıyla da sahalarda olmaya başlayacağız. Tüm kırsaldan başlayarak şehir merkezine doğru, yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı yapacağız. Arkadaşlarıma çok güveniyorum."

        Çetin, daha sonra il başkan yardımcılarını açıkladı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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