Gaziantep Basketbol, Emir Gökalp'ı transfer etti

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Emir Gökalp'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu Emir Gökalp ile bir yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında takımımız, geçtiğimiz sezon Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen 1,85 santimetre 28 yaşındaki oyun kurucu Emir Gökalp ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.