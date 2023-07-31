Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Gaziantep'te yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:25
        Gaziantep'te yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde gerçekleştirilen hırsızlık olayının failini bulmak için çalışma başlattı.

        İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği Y.H'yi operasyonla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        "Biri densizlik yaptı"
        "Biri densizlik yaptı"
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te cenaze namazı sonrası silahlı kavga; 5 yaralı
        Gaziantep'te cenaze namazı sonrası silahlı kavga; 5 yaralı
        Gaziantep Basketbol, Emir Gökalp'ı transfer etti
        Gaziantep Basketbol, Emir Gökalp'ı transfer etti
        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Çetin, basın mensuplarıyla buluştu
        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Çetin, basın mensuplarıyla buluştu
        Gaziantep'te cenaze törenindeki silahla kavgada 5 kişi yaralandı
        Gaziantep'te cenaze törenindeki silahla kavgada 5 kişi yaralandı
        Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
        Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
        Gaziantep´te doktora darp; 3 gözaltı
        Gaziantep´te doktora darp; 3 gözaltı