Nizip Ticaret Borsası Başkanı Sarı'dan makarnalık buğday açıklaması:

GAZİANTEP (AA) - Nizip Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Sarı, Türkiye'nin ihtiyacı olan buğdayı tedbir almadan yurt dışına ihraç etmesi halinde ithalata ağırlık verilmesi gerekeceği uyarısında bulundu.

Sarı, yaptığı açıklamada, bu yıl hububat üretiminde yüksek rekoltenin olduğunu, ürünün çok olduğu dönemde meydana gelen fiyat artışlarının nedeninin fırsatçılar olduğunu belirtti.

Sarı, şunları kaydetti:

"Hububat fiyatlarında son bir hafta içerisinde yüzde 20 oranından bir artış oldu yani bundan bir hafta önce piyasada 8 bin 500 ila 9 bin lira arasında seyreden makarnalık buğday fiyatı şu an itibarıyla 10 bin 500 liraya ulaşmış durumda. Bunun tek sebebi şu an kontrolsüz bir şekilde ihracatın yapılması. Durum böyle olunca fırsatçılar fiyatları her gün yükseltmeye başladı. Devletimizin bu konuda çok acil bir şekilde önlem alması gerekiyor. Tabi bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de tahıl koridorunun kapalı olması. Ülke olarak tedbirimizi almadan kendi elimizde bulunan ve ihtiyacımız olan buğdayı yurt dışına ihracatını yaparsak geçmiş dönemde olduğu gibi ithalata ağırlık vermek durumunda kalacağız. Bu da devletimizin önceliği olan gıda enflasyonunun önlenmesindeki mücadelesine ters düşecektir. Bu konuda yetkililerden ricamız bir an önce makarnalık buğday ihracatının kontrol altına alınması, durdurulması hatta gerekiyorsa direkt makarnalık buğday olarak değil de mamul madde olarak ihracatının serbest bırakılması."