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        Türkiye'nin Balkanlar'da 15 yıllık madalya hasretini bitirdi, gözünü olimpiyatlara dikti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 11:07
        Türkiye'nin Balkanlar'da 15 yıllık madalya hasretini bitirdi, gözünü olimpiyatlara dikti

        GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'nı 800 metrede birinci tamamlayan ve bu kategoride Türkiye'nin 15 yıllık madalya hasretini sona erdiren milli sporcu Salih Teksöz (29), olimpiyatlara katılma hedefiyle çalışıyor.

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencisi ve Fenerbahçe Kulübü sporcusu Suriye asıllı Salih Teksöz, 2007 yılında abisine özenerek bu spora yöneldi.

        Sonrasında üniversitedeki akademisyenlerin yönlendirmesiyle 2016 yılında yeniden atletizme başlayan Teksöz, geçen süreçte aralarında Türkiye şampiyonalarının da yer aldığı 12 yarışta birincilik kazanırken, Balkan şampiyonalarında ise 5 defa dereceye girdi.

        Son olarak Sırbistan'ın Kraljevo kentinde 22-23 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 800 metre branşında altın madalya alan Teksöz, bu kategoride Türkiye'nin 15 yıllık madalya hasretine son verdi.

        Dünya Şampiyonası'na katılım barajını aşmak için çaba gösteren Teksöz, ana hedef olarak ise olimpiyatları belirledi.

        - Teksöz: "Şu an Dünya Şampiyonası barajına yakınız"

        Milli sporcu Salih Teksöz, AA muhabirine, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü söyledi.

        Balkan Atletizm Şampiyonası'nın 800 metre kategorisinde Türkiye'nin 15 yıllık madalya hasretini sona erdirdiği için mutlu olduğunu dile getiren Teksöz, "İlk hedefim, bu ay (19-27 Ağustos/Budapeşte) yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi katılım barajını geçmek. Sonra ise olimpiyat kotası almak istiyorum. Şu an Dünya Şampiyonası barajına yakınız. Belçika'da düzenlenecek yarışlarda bu barajı geçmek için çok çaba göstereceğim. Geçeceğimi ve Dünya Şampiyonası'na katılabileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Önemli başarılar kazanmayı amaçladığını vurgulayan Teksöz, şunları kaydetti:

        "Balkanlar'daki derece ve madalyayı borç ödeme olarak görüyorum. Suriye'deyken yarışlara katılmak aklımda geçmiyordu, çünkü fazla bir imkan yoktu. Orada bunu hayal edemiyorduk. Çok şükür burada hayallerimi gerçekleştiriyorum. Balkan Şampiyonası'nda altın madalya aldım. Bu başarımı bir borç ödemesi olarak görüyorum. Ben 'Türkiye'ye bir altın madalya kazandırdım.' diye düşünmedim. Daha fazla kazandıracağıma inanıyorum. Dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda yarışmak ayrı bir mutluluk olacaktır. Bunu ben borç olarak görüyorum. Ben o borcu da ödemek zorunda olduğumu düşünüyorum. Bunun için çok çalışacağım."

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