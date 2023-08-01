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        Gaziantep'te çıkan orman yangını söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 14:55
        Gaziantep'te çıkan orman yangını söndürüldü

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Belkıs mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın dolayısıyla bölgeye Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğü, Gaziantep İtfaiyesi ve Nizip Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 5 dönümlük alandaki çınar, çam ve kavak ağaçlarının bulunduğu bölgede etkili olan yangına, 4 itfaiye aracı, 3 su tankeri ile çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

        Bölgede güvenlik önlemi anlamı alan jandarma ekipleri de yangına müdahale ederek alevlerin başka bölgelere yayılmasını önledi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yangın sonrası ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmasının sürdüğünü söyledi.

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