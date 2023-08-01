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        Bakan Uraloğlu, Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı alanında incelemede bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:30
        Bakan Uraloğlu, Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı alanında incelemede bulundu

        GAZİANTEP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı tamamlanan Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı alanında incelemede bulundu.

        Uraloğlu, bir dizi ziyaretler için geldiği kentte, Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı'nda yapılan köprü ve yol hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Burada konuşan Uraloğlu, tamamlanan Şehir Hastanesi’nin ilerleyen günlerde hizmete açılacağını belirtti.

        Hastanenin 1,6 kilometrelik yol, 2,1 kilometrelik de bağlantı yolunun bulunduğunu dile getiren Uraloğlu, “Toplam 3,7 kilometrelik bir proje. 2 adet çift köprü 62 metre, 1 adet tek köprü 52 metre olmak üzere bitti. Hizmete başladı. Resmi açılışını da inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla hastaneyle beraber yapmış olacağız. Bu kavşak buradaki bütün dönüşleri, ihtiyaçları inşallah karşılamış olacak. Hızlıca hastaneye gitmek isteyen vatandaşlarımızın işini kolaylaştıracak. Trafikte herhangi bir aksama ve gecikmeye sebebiyet vermemiş olacak. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

        Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, belediye başkanları ve ilgililer katıldı.

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