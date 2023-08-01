Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bir otomobilden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettiği ve çok sayıda suç kaydı bulunan D.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlının park halindeki otomobilden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.