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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 12:42
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir depoda ve kargo paketinde arama yaptı.

        Aramalarda 1500 paket gümrük kaçağı sigara, 80 kilogram nargile tütünü ve 29 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

        Olayla ilgili yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Emniyetin paylaştığı görüntülerde, polis ekiplerinin kaçak malzemeleri ele geçirmesi yer alıyor.

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