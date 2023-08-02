Gaziantep'te "Hemşeri Dernekleri Festivali" yarın başlıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yöresel kültürlerin bir arada buluşacağı "Hemşeri Dernekleri Festivali" yarın başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 7'incisi düzenlenecek olan organizasyon, Festival Park'ta 66 hemşeri derneğinin katılımıyla yapılacak.

3 Ağustos Perşembe Günü saat 19.30'da başlayacak olan festival 6 Ağustos'a kadar devam edecek.

Farklı kültür ve yörelerin geleneksel değerlerini buluşturan festival, eğitim, kültür ve dayanışma derneklerinin müzik dinletileri, yöresel gelenekleri, halk oyunları kültürel aktiviteleri ve konserlerle ziyaretçilere keyifli vakit geçirmeyi hedeflerken vatandaşların farklı kültürleri yakından tanımasına olanak sağlayacak.

Festivalde birçok dernek, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, stant kurarak kendi yöresinin geleneksel değerlerini lezzetlerini ve el sanatlarını sergileme imkanı bulacak.