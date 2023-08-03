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        UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Vinton Gaziantep'te öğrencilerle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 15:28
        UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Vinton Gaziantep'te öğrencilerle bir araya geldi

        GAZİANTEP (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde istihdama katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'nda eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Vinton, daha sonra Gaziantep Sanayi Odası'nda, İhracat Akademisi'nde sertifika alan öğrencilerle bir araya geldi.

        Vinton, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden yaklaşık 6 ay geçtiğini ve bölgeye yönelik desteklerini sürdürdüklerini söyledi.

        Bölgede tüm alanları içeren bir misyon üstlendiklerini dile getiren Vinton, şunları kaydetti:

        "Daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. İnsanların yeniden geçim kaynaklarına sahip olmaları, bir miktar gelir elde etmeleri ve her şeyin mümkün olan en kısa sürede normale dönebileceği verimli bir döngü oluşması için ekonomik hayatın bir kısmını eski haline getirmeye odaklanıyoruz. Uzun süreceğini biliyoruz ama bizim yapmaya çalıştığımız şey, bir yandan mesleki eğitime odaklanmak. İşsiz veya hiç iş gücü piyasasına girmemiş birçok insan görüyoruz. Birçok kişinin bölgeyi terk ettiğini görüyoruz. Yani iş gücündeki boşluklar için mesleki eğitim bu açığı kapatmanın bir yoludur."

        Vinton, bölge ekonomisini canlandırmak için küçük ve kadın işletmecilerin bulunduğu firmalara hibe sağladıklarını da sözlerine ekledi.

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