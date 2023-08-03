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        Ticaret Bakanı Bolat, Türkoğlu ve Nurdağı ilçelerinde depremzedeleri ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 21:10
        Ticaret Bakanı Bolat, Türkoğlu ve Nurdağı ilçelerinde depremzedeleri ziyaret etti

        GAZİANTEP (AA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ile Gaziantep'in Nurdağı ilçelerini ziyaret etti.

        Türkoğlu ilçesindeki konteynır kente gelen Bakan Bolat, depremzedeleri ziyaret ederek talepleri dinledi. Burada vatandaşlarla sohbet eden Bakan Bolat, bir depremzedeye misafir oldu.

        Bakan Bolat daha sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesine geçerek, burada devam eden iş yeri inşaatını inceledi. Buradan ilçedeki konteynır kente geçerek depremzedelerle buluşan Bakan Bolat, vatandaşlarla sohbet etti.

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