Gaziantep'te bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan İ.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Nuripazarbaşı Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, A.G. silahla vurularak öldürülmüş, H.E.A. da yaralanmıştı.
Olay yerinden kaçan İ.M. ise yakalanmıştı.