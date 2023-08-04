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        Gaziantep'te bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:29
        Gaziantep'te bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan İ.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Nuripazarbaşı Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, A.G. silahla vurularak öldürülmüş, H.E.A. da yaralanmıştı.

        Olay yerinden kaçan İ.M. ise yakalanmıştı.

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