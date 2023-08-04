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        Gaziantep'te "Hemşehri Dernekleri Festivali" başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 22:01
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        Gaziantep'te "Hemşehri Dernekleri Festivali" başladı
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, İl, ilçe, mahalle ile köy derneklerinin bir araya geldiği "Hemşehri Dernekleri Festivali"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şehitkamil ilçesindeki Festival Park'ta düzenlenen etkinliğin açılışındaki konuşmasında, çok özel topraklarda yaşadıklarını söyledi.

        Türkiye'nin kendine has özelliklerinin bulunduğunu ve dünyanın dört bir yanından turistleri ağırladığını dile getiren Çeber, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin her bir yerine baktığımızda farklı renk görürsünüz. Zengin bir kültürümüz var. Farklılıklarımız var ama çok ortak yönümüz var. Bu toprakların bir mayası var. Bizi bir araya getiren bu mayadır. Bu bölgede çok taze büyük bir afet, acı yaşandı. Tüm Türkiye bu bölgede bir araya geldi. Bizi bu maya ve ortak yönümüz bir araya getirdi."

        Çeber, birçok kültürü bir araya getiren organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise geleneksel hale getirdikleri festivale birçok il, ilçe, mahalle, köy derneklerinin katıldığını, birlik ve beraberliğin güçlendiğini anlattı.

        Etkinlikte, 60'a yakın dernek stant kurarak, yöresel lezzet ve ürünlerini sergiliyor.

        Yöresel ezgilerin seslendirildiği, halk oyunları gösterileri ve konserlerin yapıldığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Festival, 6 Ağustos'ta sona erecek.

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