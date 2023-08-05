DOSYA HABER - Gaziantep'te 20 bin 500 kalıcı konut ve köy evinin inşaatı sürüyor

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te 20 bin 500 kalıcı konut ve köy evinin inşaatı sürüyor.

AA'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin altıncı ayı kapsamında afetten etkilenen illerde yürütülen çalışmalara yönelik hazırladığı, 6 Ağustos'a kadar sürecek haber dosyasının 16'ncı bölümünde Gaziantep'te deprem konutlarının yapımına ilişkin çalışmalar ele alındı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentteki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kalıcı konutlar ve ağır hasarlı binaların yıkımının en temel iki konu olduğunu belirten Çeber, kent genelinde 14 bin ağır hasarlı yapı olduğunu, bunlardan yüzde 30'a yakınının yıkımının tamamlandığını kaydetti.

- İlk TOKİ konutları ekimde teslim edilecek

Kalıcı konutların hızla yükseldiğini vurgulayan Çeber, şöyle konuştu:

"Gaziantep genelinde 20 bin 500 civarında kalıcı konutun temeli atıldı, bunun 5 bin 500 civarı kırsal konut. Hepsinin de projesi birbirinden güzel. Malumunuz ilk kırsal konutlar Ramazan Bayramında Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla teslim edildi. Şimdi de farklı noktalarda, kimisi kaba inşaatı bitmiş kimisi 3'üncü kat seviyelerinde kimisi kaba inşaattan daha da ileri gitmiş konutlarımızın hızlı bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. İnşallah ekim ayıyla beraber ilk TOKİ konutlarını teslim etmeye başlayacağız. 1 yıl içerisinde tüm vatandaşlarımızı konutlarına kavuşturma vaadimizi yerine getirmek için azimle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

- Yerinde Dönüşüm projesine 6 bin 500 başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne değinen Çeber, "Evini yapana yardım projesi bana göre çok isabetli ve Gaziantep'te devam ediyor. Yoğun bir ilgi var, İslahiye, Nurdağı ve merkezde birer ofisimiz var. Şu ana kadar 6 bin 500'ü geçti başvurular. Bunun 5 bin 500'ün üzerindeki konuta ilişkin, kalanı da iş yerine başvuru. Bu büyük bir imkan, vatandaşlarımızın büyük bir ilgisi var." dedi.