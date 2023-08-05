Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Gaziantep'te depremzede çocuklara tiyatro gösterisi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te depremzede çocuklara tiyatro gösterisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, afetzede çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlendi.

        SANKO'dan yapılan açıklamaya göre, "Gaziantep Tomurcukları Projesi" kapsamında 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye'deki çocuklara, SANKO Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan "Küçük Kara Balık" adlı çocuk tiyatro oyunu gösterimi gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, çocuklara sahip çıkmak, yüzlerini güldürmek ve sosyalleşmelerine katkı sunmanın toplumsal sorumluluk olduğunu belirtti.

        Dağlı, depremlerden en çok çocukların etkilendiğini aktardı.

        Afetzede çocuklar, tiyatro gösterisini ilgiyle izledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Gürcistan'da heyelan: 11 kişi hayatını kaybetti
        Gürcistan'da heyelan: 11 kişi hayatını kaybetti
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        New York'ta arbede
        New York'ta arbede
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        Bebekte kanser riski! O kimyasallar cenine geçiyor
        Bebekte kanser riski! O kimyasallar cenine geçiyor
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti!
        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti!
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile

        Benzer Haberler

        DOSYA HABER - Gaziantep'te 20 bin 500 kalıcı konut ve köy evinin inşaatı sü...
        DOSYA HABER - Gaziantep'te 20 bin 500 kalıcı konut ve köy evinin inşaatı sü...
        DOSYA HABER - Deprem bölgesinde kaldırılan enkazların yerinde büyük boşlukl...
        DOSYA HABER - Deprem bölgesinde kaldırılan enkazların yerinde büyük boşlukl...
        KAVGAYI AYIRIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ; YAKINLARI HASTANEDE OLAY ÇIKARINCA ACİL SERVİS...
        KAVGAYI AYIRIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ; YAKINLARI HASTANEDE OLAY ÇIKARINCA ACİL SERVİS...
        Kavgayı ayırırken öldürüldü; yakınları hastanede olay çıkarınca acil servis...
        Kavgayı ayırırken öldürüldü; yakınları hastanede olay çıkarınca acil servis...
        Gaziantep'te iki aile arasındaki bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan komşu hay...
        Gaziantep'te iki aile arasındaki bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan komşu hay...
        Gaziantep'te "Hemşehri Dernekleri Festivali" başladı
        Gaziantep'te "Hemşehri Dernekleri Festivali" başladı