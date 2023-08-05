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        Nizip Belediyesi araç filosunun yeni üyesi Togg oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 15:55
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        Nizip Belediyesi araç filosunun yeni üyesi Togg oldu
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        GAZİANTEP (AA) - Nizip Belediyesi araç filosuna son olarak Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u ekledi.

        Nizip Belediye Meclisi, Togg'un belediye hizmetlerinde kullanılmasını oy çokluğuyla kabul etti.

        Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından belediye binası önüne getirilen Anadolu kırmızısı Togg'a vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Başkan Sarı, yaptığı açıklamada, Togg'u belediyeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Togg'un artık Nizip yollarında olacağını kaydeden Sarı, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde üretilen ve kısa bir sürede tüm Türkiye'de kullanılmaya başlanılan Togg'u Nizip'te kullanmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Bu sebeple Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, emek verenlere ve ayrıca bu aracın ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan önceki dönem Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'e gönülden teşekkür ediyorum. Muhteşem bir eser olmuş, konforu ve bütün donanımları standartların üzerinde. Nizip'e yapacağımız hizmetlerde kullanacağımız Togg, belediyemize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun."

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