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        Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 15:05
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        Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili oluyor
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava bunaltıyor.

        Yazın en sıcak ve bunaltıcı günleri olarak nitelendirilen eyyam-ı bahur sıcaklıkları Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta etkisini sürdürüyor.

        Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

        Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü kentte bazı çocuklar ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hasan Paşa Cami Havlusu'ndaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştı.

        - Gaziantep

        Hava sıcaklığının 39 dereceye ulaştığı Gaziantep'te ise kentin işlek caddelerinde sıcak hava nedeniyle yoğunluk azaldı, dışarı çıkanlar ise park, bahçe ve gölgelik alanlarda zaman geçirdi.

        Bazı çocuklar da kentteki su birikintilerine girerek serinlemeye çalıştı.

        - Kahramanmaraş

        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da sıcak hava etkili oluyor.

        Sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kahramanmaraş'ta, hava sıcaklığı 37 derece ölçüldü.

        Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih ediyor.

        Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın bir süre daha etkisini sürdürebileceğini belirtti.

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