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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, LGS'de derece yapan öğrencilerle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 11:34
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, LGS'de derece yapan öğrencilerle buluştu
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda yüzde 1'lik dilime giren öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi.

        Şahin, kentteki bir restoranda düzenlenen programdaki konuşmasında, bölge çocuklarının şartları gözetmeksizin çok çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

        Salgın, deprem gibi birçok olumsuzların yaşandığı dönemlerden geçildiğine dikkati çeken Şahin, "Salgın sürecinin ardından toplanırken eğitimle ilgili hedeflerimize ilerlerken büyük depremle karşılandı. O enkazdan çocuklarımız başarı sağladı." dedi.

        Şahin, Türkiye'nin 22 yıldır eğitime önem verdiğini ve eğitimin yaşamın temeli olduğunu dile getirdi.

        İnsan yetiştirmenin önemli olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

        "İnsan yetirmek kadar zor bir şey yok. Bir yıllık hedefin varsa pirinç ek, 10 yıllık hedefin varsa ağaç dik, 100 yıllık hedefin varsa insan yetiştir. Türkiye Yüzyılı başlıyor ve Türkiye Yüzyılı eğitimin yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı bilimin yüzyılı olacak. Gençler bizim geleceğimiz ve yeni Aziz Hocamız olacak. Eğitimle ilgili önemli çalışmalarımız var ve bu çalışmalarımız devam edecek."

        İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise afet ve olumsuz süreçlere rağmen başarı sağlayan öğrencileri tebrik ederek, aile ve öğretmenlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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