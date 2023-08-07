Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizip'te bakkallara sepetli bisiklet dağıttı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Nizip ilçesindeki 321 bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Bisikletlerin Gaziantep'te üretildiğini ve üretimin devam ettiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti.

"Nizip benim için çok önemli ve sevdiğim bir şehir aynı zamanda insanları da benim için çok özel. Biz Nizip'ten razıyız. Bu sebeple 100. yılda 100 bin bisiklet projemize Nizip ilçemizi de dahil ederek daha önce ilçede birçok gencimize hediye ettiğimiz bisikletleri şimdi de Nizip'teki bakkal esnafımıza hediye ediyoruz. Şu ana kadar 47 bin bisiklet dağıttık. Her gün 500 bisiklet üretiyoruz. Üretimimizle birlikte dağıtımlarımız da devam edecektir. Tüm esnaflarımıza hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar."

Nizip Bakkallar ve Sebzeciler Oda Başkanı Mustafa Canpolat ise Nizip'e ve bakkal esnafına verdiği destekten dolayı Başkan Şahin'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bisikletler esnafa dağıtıldı.

Programa Nizip Belediye Başkan Vekili Salih Uygur, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.