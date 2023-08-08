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        Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te sıcak hava bunaltıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 15:33
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        Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te sıcak hava bunaltıyor
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te sıcak hava etkili oluyor.

        Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerinde gösterdiği Gaziantep'te, sıcak hava bunaltıyor.

        Kentte sıcak hava nedeniyle işlek caddelerde yoğunluk azalırken, dışarı çıkan vatandaşların ise park, bahçe ve gölgelik alanlarda zaman geçirdiği görüldü.

        Sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Gaziantep savunması sırasında yiyecek ve cephane saklandığı belirtilen Tarihi Yeni Han'daki yaklaşık 500 yıllık Kaleoğlu Mağarası'nı tercih ediyor.

        Kente gelen yerli ve yabancı turistler, doğal serinliği nedeniyle mağaradaki kafeye geliyor.

        Tarihi Kaleoğlu Mağarası'nın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, AA muhabirine, mağaranın 500 yıllık olduğunu söyledi.

        Mağaranın soğuk havalarda sıcak, sıcak zamanlarda ise soğuk olduğunu aktaran Kaleoğlu, "Dışarı 45 derece olduğunda 15 derece sıcaklık oluyor içeride. Turistler gelip çay ve kahve içiyorlar. Biz de burada tarihi kültürümüzü yaşatıyoruz. İnsanlar buraya gelmekten mutlu oluyor. Bu yıl havalar sıcak gittiği için talep daha fazla." diye konuştu.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

        Termometrelerin 45 derece ölçüldüğü kentte bazı vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yeşil alanlardaki gölgeliklerde vakit geçirmeyi tercih ediyor.

        Bazı çocukların Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hasan Paşa Cami avlusundaki su kanalına girerek, bazılarının da su ile serinlemeye çalıştığı görüldü.

        Bu arada Şanlıurfa Valiliği, 14 Ağustos'a kadar sürecek ve yaklaşık 10 derece artış beklenen sıcak hava dalgasına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

        - Malatya

        Malatya'da 40 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar mesire alanlarında serinlemeye çalıştı.

        Battalgazi ilçesindeki Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkı'na gelen bazı vatandaşlar, gölgelik alanlardaki kameriyelerde vakit geçirdi.

        Sıcaktan bunalanlar bazı vatandaşlar ise gölette deniz bisikleti sürerek serinlemeye çalıştı.

        - Kilis

        Kilis'te bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürüyor.

        Sıcaklığın 38 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışıyor. Sıcak havadan bunalan bazıları ise havuzlarda serinliyor.

        Sıcaklıktan en çok etkilenen ekmek ve pide fırınlarında çalışanlar, bunaltıcı sıcaklığın yanı sıra ocaktaki kızgın ateşin sıcağı altında mesailerini sürdürüyor.

        Sıcak hava, kentte klima satışlarını da etkiledi.

        Beyaz eşya satıcısı Bülent Çemberoğlu, AA muhabirine, havaların aşırı sıcak olması nedeniyle klima satışlarının yaklaşık yüzde 30 arttığını söyledi.

        Çemberoğlu, satışların daha da artacağını öngördüklerini ifade etti.

        Klima satıcısı Mustafa Hüviyetli de klima ve vantilatör satışlarının artığını belirtti.

        Vatandaşlar, sıcak havadan etkilenen sahipsiz hayvanlar için de yollara kaplarla su bırakıyor.

        - Kahramanmaraş

        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili oluyor.

        Sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kahramanmaraş'ta, hava sıcaklığı 39 derece ölçüldü.

        Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih ediyor.

        Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın bir süre daha etkisini sürdürebileceğini belirtti.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulunulmuştu.

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