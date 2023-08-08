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        Gaziantep FK'nin teknik direktörü Güneş, Fenerbahçe maçını fırsat olarak görüyor:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 21:33
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        Gaziantep FK'nin teknik direktörü Güneş, Fenerbahçe maçını fırsat olarak görüyor:
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        GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erdal Güneş, Fenerbahçe ile 13 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacakları 1. hafta maçından istedikleri sonuçla döneceklerine inandığını söyledi.

        Kırmızı-siyahlı takım, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

        Koordinasyon ile pas çalışmalarıyla başlayan ve çift kale maçla son bulan antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

        Antrenmana yeni transfer Salem M'Bakata da katıldı.

        Teknik direktör Erdal Güneş, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun kamp döneminde fiziksel çalışmalara ağırlık verdiklerini belirterek, "Takımımızın hem fiziksel hem de oyun anlamında belli bir seviyeye gelmesi için doğal olarak biraz zamana ihtiyacımız olacak ama yavaş yavaş maçlar başladığında istediğimiz seviyeye ulaşacağız." diye konuştu.

        Güneş, sezona Fenerbahçe maçıyla başlayacaklarını ve Fenerbahçe ile evinde oynamanın zor olduğunu dile getirdi.

        Fenerbahçe'nin sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacağına dikkati çeken Güneş, şunları kaydetti:

        "Fenerbahçe bizden avantajlı sezona başladı. 2 resmi maçla başladılar ve yarın Avrupa kupası maçı da oynayacak. O maçta da Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Çünkü oradan alacakları sonuçla Türkiye puanına ciddi katkılar sağlayacaklardır. Biz hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Bizim için zor bir maç olacak ama böyle zor maçlar bizim gibi takımlar için fırsattır. Çünkü futbola aç olan takımız ve oyunlarımız ile taraftarlarımız coşkuyla maçı bekliyor. Bizim için bir fırsat maçı olacaktır. İnşallah oradan iyi bir futbol ve istekli oyunla istediğimiz sonuçla döneceğimize inanıyoruz."

        Eksik mevkilerin transferiyle ilgili yönetimle çalıştıklarını vurgulayan Güneş, şöyle konuştu:

        "Bütün mesaimizi takım ve transferlere veriyoruz. İnşallah en kısa zamanda iyi ve kaliteli oyuncuları takımımıza kazandıracağız. Bir forvet, orta saha, rekabet olması için bir sol bek daha ve stoper almayı planlıyoruz. Şu anda ilk düşüncemiz bu ama bu transfer süreci çok uzun soluklu. Son güne kadar transfer vardır. Biz de şu an için acil olan bölgelerimize çalışıyoruz ama süreçte ne olacak birlikte yaşayıp göreceğiz."

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