Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fenerbahçe ile 13 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı 1. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı takım, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek.