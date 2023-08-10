Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Gaziantep'te çocuklar yaz tatilinde sanatla buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 08:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te çocuklar yaz tatilinde sanatla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çocuk kütüphanelerinde düzenlenen yaz kurslarına yaklaşık 3 bin çocuk katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güvenevler Çocuk Kütüphanesi, Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi, Alaeddin Yavaşca ve Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesi'nde yaz tatili için hazırlanan 14 branştaki atölyelere katılan yaklaşık 3 bin çocuk, eğlenerek öğrenme fırsatı yakaladı.

        Uzman eğitmenler tarafından verilen piyano, keman, gitar, bağlama, mozaik, resim, drama, satranç, ebru, robotik kodlama, İngilizce ve el sanatları kursları ile çocukların estetik bakış açılarının ve hayal güçlerinin genişlemesine katkı sağlanması amaçlanırken el sanatlarıyla da ince kas yeteneklerinin gelişmesi hedeflendi.

        Ayrıca masal ve aile-çocuk atölyelerinde çocuk ve ebeveynlerin yaz dönemini interaktif bir şekilde geçirmelerine olanak sağlıyor.

        Tüm yaz boyunca etkinliklere ara vermeden devam eden çocuk kütüphaneleri, yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla beraber okul gruplarını da ağırlamaya hazırlanıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        57 ile yeni vali atandı
        57 ile yeni vali atandı
        Tatil yolunda kahreden kaza! Baba ile kızı ağlattı!
        Tatil yolunda kahreden kaza! Baba ile kızı ağlattı!
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Malinovskyi transferinde flaş gelişme!
        Malinovskyi transferinde flaş gelişme!
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        Siverek'te zincirleme kaza: 3 ölü, 11 yaralı
        Siverek'te zincirleme kaza: 3 ölü, 11 yaralı
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 8 kilo skunk ele geçirildi
        Gaziantep'te 8 kilo skunk ele geçirildi
        Gaziantep'te 11 kilo 100 gram eroin ele geçirildi
        Gaziantep'te 11 kilo 100 gram eroin ele geçirildi
        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Özdemir'in Gaziantep'teki aile...
        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Özdemir'in Gaziantep'teki aile...
        Gaziantep´e şehit ateşi düştü
        Gaziantep´e şehit ateşi düştü
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        İslahiye´de deprem sonrası ulaşılamayan Yunus Emre'nin Adana´da defnedildiğ...
        İslahiye´de deprem sonrası ulaşılamayan Yunus Emre'nin Adana´da defnedildiğ...