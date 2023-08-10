Gaziantep'te çocuklar yaz tatilinde sanatla buluştu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çocuk kütüphanelerinde düzenlenen yaz kurslarına yaklaşık 3 bin çocuk katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güvenevler Çocuk Kütüphanesi, Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi, Alaeddin Yavaşca ve Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesi'nde yaz tatili için hazırlanan 14 branştaki atölyelere katılan yaklaşık 3 bin çocuk, eğlenerek öğrenme fırsatı yakaladı.

Uzman eğitmenler tarafından verilen piyano, keman, gitar, bağlama, mozaik, resim, drama, satranç, ebru, robotik kodlama, İngilizce ve el sanatları kursları ile çocukların estetik bakış açılarının ve hayal güçlerinin genişlemesine katkı sağlanması amaçlanırken el sanatlarıyla da ince kas yeteneklerinin gelişmesi hedeflendi.

Ayrıca masal ve aile-çocuk atölyelerinde çocuk ve ebeveynlerin yaz dönemini interaktif bir şekilde geçirmelerine olanak sağlıyor.

Tüm yaz boyunca etkinliklere ara vermeden devam eden çocuk kütüphaneleri, yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla beraber okul gruplarını da ağırlamaya hazırlanıyor.