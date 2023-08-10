Gaziantep'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 104 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 104 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 26 Temmuz - 10 Ağustos 2023 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar düzenledi.
Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 1 kilo 525 gram esrar, 475 kök kenevir bitkisi, 96 sentetik uyuşturucu hap, 90 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram eroin, 27 uyuşturucu kullanma aparatı, 8 cep telefonu, 3 pompalı tüfek, tabanca ve 10 tabanca mermisi ele geçirildi.
Toplamda 96 olaya müdahale eden ekipler, 104 şüpheliyi gözaltına aldı.