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        Gaziantep'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 104 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 12:48
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        Gaziantep'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 104 şüpheli yakalandı
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 104 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 26 Temmuz - 10 Ağustos 2023 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar düzenledi.

        Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 1 kilo 525 gram esrar, 475 kök kenevir bitkisi, 96 sentetik uyuşturucu hap, 90 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram eroin, 27 uyuşturucu kullanma aparatı, 8 cep telefonu, 3 pompalı tüfek, tabanca ve 10 tabanca mermisi ele geçirildi.

        Toplamda 96 olaya müdahale eden ekipler, 104 şüpheliyi gözaltına aldı.

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