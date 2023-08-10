Gaziantep Vergi Dairesi'nden mücbir sebep hali süreleri hakkında açıklama

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte, mücbir sebep süresinde mükelleflerin beyanname ve bildirimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Törer, yaptığı yazılı açıklamada, mücbir sebep süresince, verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri ile ödeme sürelerine yönelik mükelleflere uyarıda bulundu.

Mücbir sebep süresince "verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri", "bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri", "deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme sürelerinin", 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödeme süresi, deprem tarihinden önce ikmalen, resen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi" ödeme sürelerinin uzatıldığını hatırlatan Törer, ayrıca, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde, verilmesi gereken beyanname ve bildirimler ile Gayrimenkul Sermaye İradı beyannamelerinin verilme sürelerinin 15 Ağustos Salı günü sona ereceği, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksitinin 13 Ağustos Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gerektiğini anımsattı.

İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için ise mücbir sebep halinin 30 Kasım'a kadar uzatıldığını aktaran Törer, mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin 15 Aralık'a, bunlara ilişkin vergilerin ödeme sürelerinin ise 29 Aralık'a uzatıldığını kaydetti.