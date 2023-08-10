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        Gaziantep'te hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 16:45
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        Gaziantep'te hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesindeki devlet hastanesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Hastanenin poliklinik alanında iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu İbrahim Halil B, Fatih Eren B. ile Kemal Ş. yaralandı.

        Polis ekipleri olay sonrası hastanenin poliklinik alanını tedbir amaçlı kapattı ve güvenlik önlemi aldı.

        Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

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