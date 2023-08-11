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        Şehit Piyade Uzman Onbaşı Özdemir, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 13:50
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        Şehit Piyade Uzman Onbaşı Özdemir, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı
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        GAZİANTEP (AA) - Pençe Kilit Harekat Bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışıyla şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir için memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi.

        Askeri uçakla Gaziantep Havalimanına getirilen şehidin naaşı, karşılama töreninin ardından cenaze aracıyla Asri Mezarlığa getirildi.

        Burada düzenlenen törende, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehidin annesi Fatma Özdemir’i teselli etti.

        Törene şehidin babası Bayram Özdemir, kardeşleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, milletvekilleri ile şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

        İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı şehitlikte toprağa verildi.

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