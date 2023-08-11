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        Gaziantep FK, Ogün Özçiçek'i transfer etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 18:43
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        Gaziantep FK, Ogün Özçiçek'i transfer etti
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        GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ogün Özçiçek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Yeni Malatyaspor futbolcusu Özçiçek'in kiralanması konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Özçiçek'in bu sezon boyunca Gaziantep FK'de forma giyeceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Özçiçek'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Özçiçek, orta sahada forma giyen genç futbolcu, son olarak Çaykur Rizespor ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Kariyerinde 127 resmi maça çıkan Ogün, 7 gol atıp 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi."

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