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        Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, Fenerbahçe karşısında galibiyetten umutlu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 09:09
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        Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, Fenerbahçe karşısında galibiyetten umutlu:
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili, "Şehrimiz böyle bir galibiyete hasret. Umutluyuz, heyecanlıyız." dedi.

        Yılmaz, AA muhabirine, geçen sezon 6 Şubat'taki depremler nedeniyle ligden çekildiklerini anımsattı.

        Yeni sezon için hazırlıklarını yaptıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

        "İlk maçımız Fenerbahçe ile olacak ve çok heyecanlıyız. Gaziantep'e yakışır bir şekilde çıkıp mücadelemizi yapacağız inşallah. Şehrimiz böyle bir galibiyete hasret. Umutluyuz, heyecanlıyız, Gaziantep'e yakışır bir şekilde çıkıp oynayacağız inşallah."

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