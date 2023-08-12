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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te temaslarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 15:19
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te temaslarda bulundu
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        GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışıyla şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in ailesini ziyaret etti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki incelemelerin ardından Yılmaz, Gaziantep Valiliğine geçti.

        Vali Kemal Çeber ile bir süre görüşen Yılmaz, daha sonra Büyükşehir Belediyesine giderek Belediye Başkanı Fatma Şahin'den kentteki çalışmalarla ilgili brifing aldı.

        Yılmaz, ardından Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışıyla şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi'nde yaşayan ailesiyle bir araya geldi.

        Şehidin babası Bayram Özdemir ve yakınlarıyla konuşan Yılmaz, başsağlığı diledi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a Vali Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bazı milletvekilleri ve diğer ilgililer eşlik etti.

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