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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te yerel seçimle ilgili konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 17:28
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te yerel seçimle ilgili konuştu:
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        GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin 7 Ekim'de genel kongre yapacağını belirterek, "İnşallah yerel seçimlere gideceğiz. Orda da inanıyorum ki nasıl genel seçimlerde nasıl halkımız bize güç verdiyse herkesin karnesini en güzel şekilde, vicdanı ve aklıyla değerlendirecek ve gerekli cevabı sandıkta verecektir." dedi.

        Yılmaz, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle yaptığı buluşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Nurdağı ve İslahiye ilçesindeki çalışmaları incelediğini söyledi.

        Yılmaz, Gaziantep'in özel, girişimci, cazibe merkezi, birliği, beraberliği, kardeşliği ve tarihi değerleriyle örnek il olduğunu ifade eti.

        Çok önemli bir dönemden geçildiğini aktaran Yılmaz, Suriye'deki iç savaş, Ukrayna-Rusya savaşı ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği zorlu bir sürecin yaşandığını anımsattı. Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bütün bu zorluklara rağmen Türkiye çok şükür istikrar adası gibi istikrarını, güvenini devam ettiriyor, yoluna devam ediyor. Bunda tabi AK Parti'nin ve kurucu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük emeği ve imzası var. Son zamanlarda da elbette Cumhur İttifakı ile oluşturduğumuz siyasi, güven, istikrar ikliminin de etkisi var. Bu kadar olumsuzluğun dünyada, bölgemizde yaşandığı bir dönemde bir de Türkiye'de liderlik, siyasi iktidar eksikliği olsaydı şu anda nasıl bir durumda olurduk takdire bırakıyorum. Tabi sorunlarımız var, sıkıntılar yaşıyoruz ama bunların hiçbiri aşılamayacak, üstesinden gelinemeyecek sorunlar değil yeter ki doğru bildiğimiz politikaları uygulamaya devam edelim. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz."

        - "Yüksek gelirli ülkeler liginin de eşiğindeyiz"

        Deprem bölgesi başta olmak üzere son seçimlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen destekten dolayı teşekkür eden Yılmaz, verilen destekle Türkiye Yüzyılı'nın başladığını dile getirdi.

        Yılmaz, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye'nin iddialı hedeflere yürüyeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

        "Türkiye bu yüzyıllık birikimi üzerine daha yeni hedefler koyan, teknolojiden kurumsal gelişmelere, altyapıdan üstü yapıya, insan kaynağına çevreden sosyal yaşama, dış ilişkilere varıncaya kadar inşallah daha farklı bir Türkiye göreceğiz. Yaptıklarımızla son 20 yılda Türkiye'yi dünyada alt orta gelir liginden üst orta gelir ligine kadar çıkardık. Yüksek gelirli ülkeler liginin de eşiğindeyiz. Dolayısıyla önümüzdeki 5 yıllık süreç yüksek gelir ligine çıkacağımız bir süreç olacak. İnsani kalkınma anlamında da en yüksek insani kalkınmışlık vasfımızı daha da pekiştireceğiz. Bu perspektifle gittiğimizde dünyada da çok daha etkili bir güç olarak Türkiye yerini alacak, bölgesinde ve dünyada aktör konumunu daha da kuvvetlendirecek. Onun için birliğimiz, beraberliğimiz, kararlılığımız, istikrarımız çok ve hepsi de çok şükür mevcut. Bütün bu istikrarda, güven ortamında partimizin büyük bir katkısı var."

        - "7 Ekim'de partimizin genel kongresini yapacağız"

        AK Parti'nin basit parti olmadığını vurgulayan Yılmaz, AK Parti'nin hareket, zihniyet, toplumsal sosyolojik tabana sahip farklı bir yaklaşım olduğunu anlattı.

        Yerel seçimlerin yaklaştığına dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

        "AK Parti belediyeciliği samimi bir belediyeciliktir, gösteriş, reklam, tanıtım, şöhret belediyeciliği değil. Belediyecilik yaparken başka yerlere gözünü dikip başka hedeflerin peşinde koşma şeklinde bir belediyecilik de değil. Seçimde söz verip onları unutup başka mevzulardan toplumun gözünü boyama belediyeciliği de değildir. AK Parti belediyeciliği samimi belediyecilik, hizmete odaklı, vatandaşın derdiyle dertlenen, vatandaşla iç içe olan bir belediyeciliktir. Bunu daha güçlü şekilde inşallah önümüzdeki seçimlerde yansıtacağız. 7 Ekim'de partimizin genel kongresini yapacağız. İnşallah yerel seçimlere gideceğiz. Orda da inanıyorum ki nasıl genel seçimlerde nasıl halkımız bize güç verdiyse herkesin karnesini en güzel şekilde, vicdanı ve aklıyla değerlendirecek ve gerekli cevabı sandıkta verecektir. Gerçek belediyecilik yapanlarla şov yapanları, reklam peşinde koşanları, başka hedefler için belediyeleri araç olarak kullananları gayet iyi ayırt edeceğine inanıyorum."

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