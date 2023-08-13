Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu imalatı ve ticaretinin engellenmesi için operasyon gerçekleştirdi.

        Belirlenen 5 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 115 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram skunk, 25 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        Perseid meteor yağmuru ilgiyle takip edildi
        Perseid meteor yağmuru ilgiyle takip edildi
        Kayseri'de kazanan yok!
        Kayseri'de kazanan yok!
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Cevdet Yılmaz: Bu yıl 1 trilyon lira kaynak deprem için harcanacak (2)
        Cevdet Yılmaz: Bu yıl 1 trilyon lira kaynak deprem için harcanacak (2)
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te sivil toplum kuruluşu temsilc...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te sivil toplum kuruluşu temsilc...
        Gaziantep'te Fırat Nehri'ne giren baba ile oğlu boğuldu
        Gaziantep'te Fırat Nehri'ne giren baba ile oğlu boğuldu
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te gençlere seslendi:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te gençlere seslendi:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te yerel seçimle ilgili konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te yerel seçimle ilgili konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te temaslarda bulundu
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te temaslarda bulundu