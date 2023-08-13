Engelli gurbetçi müzisyenin hikayesini beyaz perdeye Türk ve Alman oyuncular aktaracak

GAİZANTEP (AA) - Hollywood ödüllü Türk yönetmen Cevahir Çokbilir'in yöneteceği, gurbetçi ve engelli müzisyen Uğur Sofu'nun hayatının yansıtılacağı "Uğur'lu Anne" adlı uzun metrajlı filmde oynayacak Türk ve Alman oyuncular iki ülke arasında kültürel etkileşim sağlayacak.

Küçük yaşlarda yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bedensel engelli kalan ve ailesinin göç ettiği Almanya'da müzikle engelleri aşan 35 yaşındaki Uğur Sofu'nun senaryosunu yazdığı film, Almanya'daki Hessen Film Enstitüsünce destekleniyor.

Cevahir Çokbilir'in yönettiği film, engelini aşmak için Türk Halk Müziği ile ilgilenen, eğitim alarak beste ve klipler çeken sanatçı Uğur Sofu'nun müzikle hayata bağlanması, ailesinin göç etmesi ve yaşadıkları zorlukları konu ediniyor.

Almanya ile Türkiye'de çekimlerin yapıldığı ve oyuncularının oynadığı filmde her iki arasında drama bazlı kültür etkileşimi olması hedefleniyor.

Uğur Sofu, AA muhabirine, kendi hayat hikayesini anlatacağı bu filmden sonra, engelli hikayeleri anlatmaya ve engelli sinemasına çekeceği filmlerle devam ederek bunu kendine vizyon edinmek istediğini belirtti.

- Film kesitlerinden oluşan klip onur ödülüne layık görüldü

Oyuncu kadrosunun Alman ve Türklerden oluşacağını aktaran Sofu, şunları kaydetti:

"Uğur'lu Anne filmi, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmeye devam edecek. Yaşamımdan alınan ilhamla, engellilik konusu ve aile değerleri gibi evrensel temalar, kültürler arası iletişim ve anlayışı artırarak, Almanya ve Türkiye arasında bir köprü kuracak. Hessen Film Enstitüsü'nün Cevahir Çokbilir mentörlüğünde destek verdiği çalışmamız kapsamında yönetmenliğini Cevahir Çokbilir ile yaptığımız ve filmimizden kesitlerin oluşturduğu Benden Olsun sinematografisiyle dikkatleri çeken video klipiyle de Student World Impact Film Festival'de genç yeteneklere ilham verdiği için Onur Ödülü'nün de sahibi olduk."

Sofu, filmin çekimleri sürerken Almanya'da ilgiyle karşılandığına işaret ederek, yaşam öyküsünün çocuklara bir umut ve ilham kaynağı olmasını istediğini anlattı.