Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        TAG Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        TAG Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP (AA) - Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Gözübüyük (28) idaresindeki 06 BFY 300 plakalı otomobil, TAG Otoyolu'nun Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Karahüyük Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, sürücü Gözübüyük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Gözübüyük'ün Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        "Okan Buruk açıklasın"
        "Okan Buruk açıklasın"
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Perseid meteor yağmuru ilgiyle takip edildi
        Perseid meteor yağmuru ilgiyle takip edildi
        Kayseri'de kazanan yok!
        Kayseri'de kazanan yok!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Engelli gurbetçi müzisyenin hikayesini beyaz perdeye Türk ve Alman oyuncula...
        Engelli gurbetçi müzisyenin hikayesini beyaz perdeye Türk ve Alman oyuncula...
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Cevdet Yılmaz: Bu yıl 1 trilyon lira kaynak deprem için harcanacak (2)
        Cevdet Yılmaz: Bu yıl 1 trilyon lira kaynak deprem için harcanacak (2)
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te sivil toplum kuruluşu temsilc...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te sivil toplum kuruluşu temsilc...
        Gaziantep'te Fırat Nehri'ne giren baba ile oğlu boğuldu
        Gaziantep'te Fırat Nehri'ne giren baba ile oğlu boğuldu
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te gençlere seslendi:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te gençlere seslendi: