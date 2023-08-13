Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Gaziantep'te iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Mahmut K. idaresindeki 27 AVC 302 plakalı hafif ticari araç ile Servet K. yönetimindeki 27 AOV plakalı hafif ticari araç, Osmanlı Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

        Kazada sürücü Servet K. hayatını kaybetti, diğer sürücü Mahmut K. ve iki araçtaki 7 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        "Okan Buruk açıklasın"
        "Okan Buruk açıklasın"
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Perseid meteor yağmuru ilgiyle takip edildi
        Perseid meteor yağmuru ilgiyle takip edildi
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        TAG Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        TAG Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Engelli gurbetçi müzisyenin hikayesini beyaz perdeye Türk ve Alman oyuncula...
        Engelli gurbetçi müzisyenin hikayesini beyaz perdeye Türk ve Alman oyuncula...
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Cevdet Yılmaz: Bu yıl 1 trilyon lira kaynak deprem için harcanacak (2)
        Cevdet Yılmaz: Bu yıl 1 trilyon lira kaynak deprem için harcanacak (2)
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te sivil toplum kuruluşu temsilc...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gaziantep'te sivil toplum kuruluşu temsilc...
        Gaziantep'te Fırat Nehri'ne giren baba ile oğlu boğuldu
        Gaziantep'te Fırat Nehri'ne giren baba ile oğlu boğuldu