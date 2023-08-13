Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te sıcak hava etkili oluyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te sıcak hava bunaltıyor.

Gaziantep'te 41 derece ölçülen sıcaktan bunalanlar vatandaşlar, hafta sonunu da fırsat bilerek Mimar Sinan Mahallesi Dr. Asım Güzelbey Caddesi'ndeki havuzlara ilgi gösterdi.

Vatandaşlar, havuzlarda yüzerek hafta sonu tatilinin keyfini çıkardı.

Bazı çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Vatandaşlardan Yunus Emre Yılmaz, AA muhabirine, sıcak havadan dolayı havuzları tercih ettiğini belirterek, "Havalar çok sıcak hafta sonunda da havuzlarda serinlemeye çalışıyoruz. Güzel ve keyifli vakit geçiriyoruz. " dedi.

Ahmet Çakmak ise kent merkezinin çok sıcak olduğunu ifade ederek, "Buraya serinlemeye geldik. Geldiğimize de çok memnun olduk. Böyle mekanların artmasını istiyoruz." diye konuştu.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, sıcak hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Termometrelerin 45 derece ölçüldüğü kentte, mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde kimse dışarıya çıkmayı tercih etmiyor.

Kimi vatandaşlar ise Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan yeşil alanlardaki gölgeliklerde vakit geçiriyor.

Şanlıurfa Valiliği ise hafta boyunca devam edecek sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulunmuştu.

- Kilis

Kilis'te de bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Sıcaklığın 42 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışıyor.

Sıcak havadan bunalan bazıları ise havuzlarda serinlemeye çalıştı.

Kentin işlek caddelerinde ise insanların sıcak dolayısıyla dışarı çıkmadığı gözlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, sıcak hava dalgası nedeniyle bölgede yaşayan kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.