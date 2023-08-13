TAG Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı
GAZİANTEP (AA) - Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Tufan K. (52) idaresindeki 27 KU 735 plakalı otomobil, TAG Otoyolu'nun Nurdağı ilçesi yakınlarında bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
Kazada sürücü hayatını kaybetti, Hülya (46), Sevgi (20) ve Sevcan Güldane K. (18) yaralandı.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Sevcan Güldane K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.