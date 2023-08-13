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        Gaziantep'te bir otomobilden tüfekle ateş açılması sonucu 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 20:50
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        Gaziantep'te bir otomobilden tüfekle ateş açılması sonucu 8 kişi yaralandı
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir otomobilden tüfekle çevreye ateş edilmesi sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

        Bozoklar Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler bir otomobilden çevrede bulunan vatandaşlara av tüfeğiyle ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olayda 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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