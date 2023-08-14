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        Gaziantep'teki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 01:00
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        Gaziantep'teki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
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        GAZİANTEP (AA) - Şehitkamil'de işçi servisinin park halindeki tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

        Emre Çökükoğlu idaresindeki 27 ARC 789 plakalı servis aracı, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun Sefaşehir Mahallesi yakınında park halindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.

        Ekipler, servisteki işçi Cihan Kodalakoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücü ve 6 işçi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kodalakoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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