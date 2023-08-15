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        Gaziantep FK, Gine Bissaulu orta saha oyuncusu Bikel'i kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:49
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        Gaziantep FK, Gine Bissaulu orta saha oyuncusu Bikel'i kadrosuna kattı
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        GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Gine Bissaulu orta saha oyuncusu Janio Bikel'i transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Khimki takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcu ile iki yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

        Bikel'in, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

        Janio Bikel'in kariyerinde Heerenveen, Nijmegen, CSKA Sofya, Vancouver, Vicenza ve Khimki kulüplerinde forma giydiği bildirildi. Kariyerinde 242 resmi müsabakaya çıkan Bikel'in, 3 gol atıp 3 kez de asist yaptığı belirtildi.

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