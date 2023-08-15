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        Gaziantep'te 29 kilo 500 gram eroin yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 23:24
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        Gaziantep'te 29 kilo 500 gram eroin yakalandı
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tırın yakıt tankerinde 29 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda kentin doğu girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen tır durduruldu.

        Ekipler, araçta narkotik detektör köpeği "Onix" ile arama yaptı.

        Aramada, "Onix"in de yardımıyla 29 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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