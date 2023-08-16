Gaziantep'te hırsızlık ve yağma iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.
Ekipler, hırsızlık ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla 7 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.