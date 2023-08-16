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        "Gaziantep Tomurcukları" projesiyle 15 binden fazla afetzede çocuğa psiko-sosyal destek sağlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:54
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        "Gaziantep Tomurcukları" projesiyle 15 binden fazla afetzede çocuğa psiko-sosyal destek sağlandı
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile SANKO Üniversitesi, "Gaziantep Tomurcukları" projesi kapsamında 15 bin 689 depremzede çocuğa psiko-sosyal destek sağladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, oluşturulan ekipler, "Gaziantep Tomurcukları" projesiyle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye'deki 18 yaş altı çocuklara, sağlık, eğitim, psiko-sosyal ve ekonomik destek sağlıyor.

        SANKO Üniversitesinde görevli akademisyen ve doktorlardan eğitim alan 187 kişilik ekip, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde kurulan konteyner ve yaşam alanlarında barınan 15 bin 689 çocuğu ziyaret edip tek tek ilgilendi.

        Ekipler, depremlerde yakınlarını kaybeden 2 bin 457 çocuğu da öncelikli grup olarak belirleyerek psikiyatrik muayene, fizik tedavi, diyetetik hizmetler ve psikoloji gibi alanlara yönlendirdi.

        İlçelerde oluşturulan merkeze gidemeyecek olanlar için de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından mobil psiko-sosyal ekibi oluşturuldu. Mobil ekipler, bu kapsamda 750 çocuğa ulaşıp yardımda bulundu.

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