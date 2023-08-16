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        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 14:23
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        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

        Salonda güç ve kuvvet çalışmalarının yapıldığı antrenmanda kaleciler, antrenör Hakan Bulut eşliğinde özel programla çalıştı.

        Gaziantep FK akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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