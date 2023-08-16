Gaziantep FK Başkanı Yılmaz, Fenerbahçe maçında hakemin hatalar yaptığını iddia etti:

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda oynadıkları Fenerbahçe maçında hakem Abdülkadir Bitigen'in kritik hatalar yaptığını iddia etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başkan Yılmaz, Fenerbahçe maçında takımın gösterdiği mücadelenin galibiyete eş değer olduğunu belirtti.

Fenerbahçe karşısında sahada 10 kişi kaldıklarını anımsatan Yılmaz, futbolcuların gösterdiği mücadelenin bu sezon ses getireceğini ifade etti.

Süper Lig'e dönmenin kendileri için değerli olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Oldukça zor günlerin ardından Gaziantep isminin yeniden futbola dönmesi, camiamız ve şehrimiz için çok kıymetli. Bu bilinçle Fenerbahçe maçına hazırlandık ancak sahada istediğimiz galibiyeti alamadık ama hiçbir sorun bulunmuyor. Maçın yaklaşık 70-80 dakikalık kısmını bir kişi eksik oynamamıza rağmen, futbolcularımız olağanüstü bir mücadele sergiledi. Bu bizim için en az galibiyet kadar değerliydi. Bu mücadele anlayışıyla çok daha iyi yerlere geleceğimizden şüphemiz bulunmuyor. Maçta gösterdikleri mücadele için futbolculara ve teknik ekibe teşekkür ediyorum."

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Futbol hayat gibidir, her an hata yapabilirsiniz ama önemli olan bu hatayı hangi duygularla hareket edip gerçekleştirdiğinizdir. Fenerbahçe ligimizin en güçlü takımlarından, 'hakem sayesinde kazandılar' gibi bir cümle asla kullanamam. Ama sadece şunu söyleyebilirim ki hakemin çok kritik hataları oldu. Takımımıza çok kolay gösterilen kartlar varken, rakibimize tek bir sarı kart dahi gösterilmedi. Bu bizim canımızı fazlasıyla yaktı. Fenerbahçe gibi bir camianın hakem desteğine ihtiyacı olabilir mi? Onlar bile hakem hatasıyla galibiyeti asla istemez. Biz de öyleyiz, destek beklemiyoruz ama adalet konusunda daha hassas olmak zorundayız."

- "Takım ve Erdal Güneş hocamıza çok güveniyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor'u ağırlayacaklarını ifade eden Memik Yılmaz, ilk galibiyeti almak istediklerini belirtti.

Uzun süre sonra taraftarla buluşacaklarını dile getiren Yılmaz, "Takım ve Erdal Güneş hocamıza çok güveniyoruz. Kaliteli isimler de aramıza katıldı ve takviyelerimiz devam edecek. İnşallah Sivasspor maçında alacağımız galibiyetle, güzel günler adına ilk adımımızı atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, bu sezon kombine kartlarda rekor kırmasından dolayı taraftarlara teşekkür etti.