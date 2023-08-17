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        Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 09:33
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        Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen yakalandı
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        GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, illegal yollardan ülkeye girişi yaptığı tespit edilen 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

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